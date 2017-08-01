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Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde PKK'lı teröristlerce ilçe emniyet müdürlüğü binasına düzenlenen saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

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Diyarbakırdaki terör saldırısına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde PKK'lı teröristlerce ilçe emniyet müdürlüğü binasına düzenlenen saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Yenişehir ilçesindeki Şehitler Polis Merkezi Amirliğine 25 Temmuz günü saat 22.05'te PKK'lı teröristlerin silahla ateş açıp, el bombası attığı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını saldırıda 2 mermi çekirdeğinin nöbet kulübesinin çelik kalkanlarına isabet ettiği belirlendi.

Saldırıya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Diyarbakır, terör saldırısı, el bombası
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