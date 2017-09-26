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Diyarbakır'daki terör operasyonunda 1 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan askerlerden biri şehit oldu.

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Diyarbakırdaki terör operasyonunda 1 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan askerlerden biri şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kocaköy ilçesi Boyunlu Köyü bölgesindeki operasyonun ardından Kocaköy İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz ve Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın bulunduğu aracın Boyunlu köyünden Gözebaşı Köyü’ne gittiği sırada Gözebaşı köyü mevkiinde bir araçtan ateş açıldığı belirtildi.

Açılan ateşe ateşle karşılık verildiği, çıkan çatışmada Kocaköy İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yılmaz ve Jandarma Astsubay Başçavuş Kenan Mercimek'in hafif, Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın ise ağır şekilde yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan, Yılmaz ve Çağlar'ın Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne helikopterle nakledildiği bildirildi.

Jandarma Uzman Çavuş Çağlar'ın hastanede ameliyata alındığı ifade edilen açıklamada, Çağlar'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Etiketler: Diyarbakır, terör operasyonu, şehit
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