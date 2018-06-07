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Diyarbakır'daki saldırıların faili olan teröristler etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Hani'de bu yıl 1 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit edildiği iki terör saldırısının faillerinden olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Diyarbakırdaki saldırıların faili olan teröristler etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Emniyet Müdürlüğü istihbari çalışmalarına istinaden Hani ilçesi Aşağıturalı köyü mülki sınırları içerisinde başlatılan operasyon sürüyor.

3 ayrı saldırının faili teröristler etkisiz hale getirildi 

Operasyonda güvenlik güçlerince 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinde M-16 piyade tüfeği, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 şarjör, 3 el bombası ve el dürbünü ele geçirildi.

Teröristlerin Hani'nin Topçular köyü karayolu güzergahındaki Şekale Tepe mevkisinde Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile gönüllü güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in 19 Mart'ta şehit edilmeleri, Hani'nin Topçular köyü karayolu Şekale Tepe mevkisinde 42 DFL 52 plakalı kamyonun 29 Mayıs'ta yakılması, Hani'nin Topçular-Yukarıturalı köyü yol ayrımı bölgesinde güvenlik korucusu Emrah Tezgel'in 30 Mayıs'ta şehit edilmesi olaylarının failleri olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle iş birliği yapan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Delil niteliği taşıyan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemeler muhafaza altına alındı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: terör, PKK, operasyon, Diyarbakır
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