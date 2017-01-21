Diyarbakır'daki operasyon başarıyla tamamlandı

Operasyonda, biri doğal mağara olan 10 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla 18 Ocak'ta başlatılan "Bayrak-38 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Muhammed Said Çelik Operasyonu'nun başarıyla sona erdirildiği belirtildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonda, 2 M-16 piyade tüfeği, 3 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 4 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 120 M-16 piyade tüfeği fişeği, 70 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, tabanca şarjörü, 71 cam şişe içinde hazırlanmış konserve, 4 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 4 piknik tüpü, 11 akü, bin 100 metre kablo ile yaklaşık 450 kilogram muhtelif yiyecek maddesi, çok sayıda mutfak malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirildiği ifade edildi.

9 kişi gözaltına alındı

Açıklamada, 28 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bir cezaevi firarisi ile 9 terör örgütü iş birlikçisi şüphelisinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi

Bölücü terör örgütü mensuplarına ait sığınak olarak kullanılan 1 doğal mağara ile 9 malzeme depolama yaşam alanı tespit edildiği, bunların kullanılamaz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristlerce amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek, yerinde imha edilmiştir. Ayrıca narkoterör kapsamında 103 çuval ve 20 jelikan bidon içinde 2 ton 507 kilogram toz, 437 kilogram kubar esrar olmak üzere 2 ton 944 kilogram esrar ele geçirildi."