  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Diyarbakır'daki huzur operasyonuna çok sayıda polis katılıyor

Diyarbakır'da, kent genelinde çok sayıda polisin katılımıyla huzur operasyonu başlatıldı.

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Diyarbakırdaki huzur operasyonuna çok sayıda polis katılıyor

Diyarbakır'da, kent genelinde çok sayıda polisin katılımıyla huzur operasyonu başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla huzur operasyonu düzenliyor.

Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı ekiplerin katılımıyla asayiş uygulaması yapılıyor.

Kentin giriş ve çıkışının yanı sıra belirli noktalarda kontroller gerçekleştiriliyor. Asayiş ekipleri de kentteki kafe, kıraathane ve çeşitli mekanlarda uygulama yapıyor. Denetimlerde tombala oynatan ve daha önce mühürlenen bir kıraathane hakkında işlem yapıldı.

Ekipler, kontrol noktasına gelen araçlarda arama yapıp şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti. AA

Etiketler: polis, huzur operasyonu, diyarbakır huzur operasyonu
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