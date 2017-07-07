  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Diyarbakır'daki hava destekli operasyon tamamlandı

Yenişehir ilçesinde yaklaşık 400 polisin katılımıyla terör, asayiş ve narkotik suçlarından aranan zanlılara yönelik düzenlenen operasyon tamamlandı.

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Diyarbakırdaki hava destekli operasyon tamamlandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde terör, asayiş ve narkotik suçlarından arananlara yönelik düzenlenen hava destekli operasyon sona erdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde özel harekat polisleri ile terör, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinden yaklaşık 400 polisin katılımıyla aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyon tamamlandı.

Benusen Mahallesi'nde 41 adrese yönelik eş zamanlı yürütülen ve helikopterle de takip edilen operasyonda, asayiş suçlarından aranan 10, narkotik suçlarından aranan 3 zanlı gözaltına alındı. 

Etiketler: Diyarbakır, operasyon
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