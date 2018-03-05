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Buradasınız : » » Diyarbakır'daki "Dört Ayaklı Minare" yeniden ziyarete açıldı

Diyarbakır'daki "Dört Ayaklı Minare" yeniden ziyarete açıldı

Yaklaşık iki buçuk yıl önce ziyarete kapatılan Dört Ayaklı Minare, yeniden vatandaşların ziyaretine açıldı.

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Diyarbakırdaki &quot;Dört Ayaklı Minare&quot; yeniden ziyarete açıldı

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin 28 Kasım 2015’te basın açıklaması yaptığı sırada, çıkan çatışma sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmesi sonrası Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Birçok yerde yasakların kaldırılmasının ardından Dört Ayaklı Minarenin bulunduğu Yenikapı Sokak'taki yasak, yaklaşık iki buçuk yıl boyunca devam etmişti. Bugün itibariyle tarihi Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yenikapı Sokağı baştan sona vatandaşların hizmetine açıldı.

Polis bariyerlerinin bulunmadığını gören çevredeki vatandaşlar, sokağa girerek Dört Ayaklı Minare'yi gezip fotoğraf çektirdi. 

1500 yılında, camisiyle birlikte Akkoyunlular tarafından yaptırılan Dört Ayaklı Minare, Anadolu’da tek olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: İHA  

Etiketler: Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Dört Ayaklı Minare
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