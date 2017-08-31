  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası

Cenaze nakil aracının da karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Diyarbakırda zincirleme trafik kazası

Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Silvan karayolunda Tuncay Çelebi idaresindeki 35 KAS 63 plakalı otomobil, Mehmet Erkmen'in kullandığı 44 DT 880 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 DZ 063 plakalı pikap ile Selman Baskın kontrolündeki 21 BB 856 plakalı cenaze nakil aracı çarpıştı.

Kazada, sürücü Çelebi ve 7 yaşındaki oğlu Enes ile Velat Aygün (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Enes Çelebi'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cenaze nakil aracının, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan cenazeyi Mardin'e götürdüğü, kaza sonrası naklin başka bir araçla yapıldığı öğrenildi.

Etiketler: Diyarbakır, zincirleme trafik kazası
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