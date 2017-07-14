Diyarbakır'da zehir tacirlerine büyük operasyon

Diyarbakır'da düzenlenen 83 uyuşturucu operasyonunda, 1 ton 170 kilogram esrar ve 42 bin 211 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik 27 Mayıs-9 Temmuz arasında 83 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 42 bin 211 kök Hint keneviri, 1 ton 53 kilogram kubar, 117 kilogram toz esrar, 9 gram plaka esrar, 21 gram eroin, 13 gram kokain, 3 kilogram 670 gram metamfetamin, 766 uyuşturucu hap, 7 sentetik ecza, bin 490 paket gümrük kaçağı sigara, 1 kalaşnikof, 4 tabanca, 16 şarjör, 2 av tüfeği, 478 fişek, kuru sıkı tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 705 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 97 zanlıdan 83'ü tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.