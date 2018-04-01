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Diyarbakır'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı

Diyarbakır'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu her iki araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

01 Nisan 2018 Pazar 20:30





