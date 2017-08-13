  • 13 AĞUSTOS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.188
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Diyarbakır'da yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Diyarbakır'da yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Diyarbakır-Silvan karayoluna PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diyarbakırda yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Silvan karayolunun 50. kilometresinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, menfez içine uzanan kablo bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemede PKK'lı teröristlerce menfeze el yapımı patlayıcı yerleştirildiğinin belirlenmesi üzerine karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, patlayıcıyı kontrollü şekilde infilak ettirdi.

Hasar oluşan yol, daha sonra ulaşıma açıldı.

Etiketler: Diyarbakır, yola tuzaklanan patlayıcı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER