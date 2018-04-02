Diyarbakır'da yol kontrolünde 2 terörist yakalandı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında iki terörist yakalandı.

Siirt'te icra edilen arazi aramasında bir makineli tüfek, bir silah üstü termal dürbün, bir gece görüş cihazı ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde icra edilen operasyonda bulunan 8 sığınakta iki 60 milimetrelik havan mühimmatı, 160 Biksi makineli tüfek fişeği, 30 Doçka uçaksavar mühimmatı, 8 el yapımı patlayıcı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA