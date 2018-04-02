  • 02 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.955
    EURO 4.876
  • BIST 114930.22
    ALTIN 168.464
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Diyarbakır'da yol kontrolünde 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'da yol kontrolünde 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında iki terörist yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diyarbakırda yol kontrolünde 2 terörist yakalandı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında iki terörist yakalandı.

Siirt'te icra edilen arazi aramasında bir makineli tüfek, bir silah üstü termal dürbün, bir gece görüş cihazı ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde icra edilen operasyonda bulunan 8 sığınakta iki 60 milimetrelik havan mühimmatı, 160 Biksi makineli tüfek fişeği, 30 Doçka uçaksavar mühimmatı, 8 el yapımı patlayıcı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER