Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 gözaltı

Diyarbakır'da yasa dışı bahis oynatan ve yer sağlayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şubesi Amirliği ve Ahlak Büro ekipleri tarafından Yenişehir ilçesi Ofis semtinde dört adrese polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bahis oynatan 4 iş yeri sahibi ve bahis oynayan 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 5 yazıcı, bahis kuponları, 10 bilgisayar hardiski ve 2 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Ahlak Büro Amirliğine götürüldü.

Yasa dışı bahis oynayan şüphelilere, 5 bin ile 20 bin lira arasında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi. İş yerlerinde ayrıca, Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara denetimi yapıldı. Yapılan incelemenin ardından sigara içmeye izin veren iş yeri sahiplerine de idari para cezası verildi.

Yenişehir zabıta ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynatan dört iş yeri mühürlendi.