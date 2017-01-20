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Diyarbakır'da yaklaşık 3 ton esrar ele geçirildi

Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 ton 939 kilogram esrar ve ikiz plaka kaydı bulunan bir araç ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

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Diyarbakırda yaklaşık 3 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda, 2 ton 939 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gözebaşı köyünde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen zanlıları yakalamak ve suç delillerini ele geçirmek amacıyla dün narkoterör operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 4 ev ve eklentisi ile köyün mücavir alanındaki aramada, araziye gömülü ve gizlenmiş 2 ton 939 kilogram esrar ile terör nitelikli ikiz plaka kaydı bulunan bir araç ele geçirildi. Araç, gereç ve malzemeler ile uyuşturucuya el konuldu.

Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlemlere başlandı. AA

Etiketler: Diyarbakır, narkoterör operasyonu
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