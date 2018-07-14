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Diyarbakır'da uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da akraba olan iki aile arasında yaşanan husumette kan döküldü. Kalaşnikofların kullanıldığı saldırıda 2 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

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Diyarbakırda uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı Yukarı Akdibek köyünde meydana gelen olayda akraba olan iki aile arasında geçtiğimiz günlerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet başladı.

Bunun üzerinde bugün akşam saatlerinde bahçede oturan Karahanlı ailesine akrabaları olan 3 kişi tarafından Kalaşnikoflarla saldırı düzenlendi. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Saldırının ardından Mehmet ve Tahsin Karahanlı kardeşler olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Köye giriş çıkışlar kapatılırken, saldırganların yakalanması için geniş çapta çalışma başlatıldı.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, akaraba, Aile, uzun namlulu silahlarla saldırı
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