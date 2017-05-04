  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor!

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor!

Diyarbakır'da düzenlenen 16 ayrı operasyonda 476 kilo 896 gram esrar, 104 kilogram eroin ele geçirildi.

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Diyarbakırda uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor!

Diyarbakır'da düzenlenen 16 ayrı operasyonda 476 kilo 896 gram esrar, 104 kilogram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik 22 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında 16 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 476 kilo 896 gram esrar, 104 kilogram eroin, 140 gram kokain, 600 gram metamfetamin, 9 bin 416 uyuşturucu hap ile 50 bin 440 lira para ele geçirildi.

Yakalanan 24 zanlıdan 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler: uyuşturucu operasyonları, esrar, eroin, Diyarbakır uyuşturucu operasyonları
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