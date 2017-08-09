Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile Bağlar İlçe Emniyet Müdürlü ekiplerinden oluşan 140 polisin katılımıyla il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

8 adrese gerçekleştirilen operasyonda 841 gram toz esrar, 39 gram kubar esrar, satışa hazır 89 fişek halinde 19,9 gram eroin, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bin 125 lira ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.