  • 17 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.749
    EURO 4.651
  • BIST 116510.97
    ALTIN 162.506
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 500 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 500 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 öncü araç eşliğinde Mardin'e nakledildiği belirlenen 500 kilogram esrar ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diyarbakırda uyuşturucu operasyonu: 500 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Lice ilçesinden alınan esrarın 2 öncü araç eşliğinde minibüsle Mardin'e nakledildiğini belirleyen ekipler, araçları Çınar ilçe girişinde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada yaklaşık 500 kilogram kubar esrarın yanı sıra bir ruhsatsız tabanca ile şarjöre basılı 9 fişek ele geçirildi.

Minibüs şoförü M.E.G. ile diğer araçlarda bulunan F.D, D.D, F.B, ve R.C. gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu torbalarıyla "Afrin" yazarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi.

Kaynak: AA

Etiketler: diyarbakır uyuşturucu, Diyarbakır operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER