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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da yapılan narkoterör operasyonunda 15 bin 920 kök Hint keneviri, 402 kilogram esrar ile 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

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Diyarbakırda uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da yapılan narkoterör operasyonunda 15 bin 920 kök Hint keneviri, 402 kilogram esrar ile 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

İl Jandarma Ekipleri, Lice ilçesi Gökçe, Dicle ilçesi Değirmenli köyü ile Hani ilçesi Gömeç köyü Çağıl mezrası sınırları içerisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve narkoterör amacıyla uyuşturucu bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla dün gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda 6 ayrı mevkide 15 bin 920 kök Hint keneviri, toprağa gömülü vaziyette üzeri mavi branda ile örtülü 28 çuval içerisinde 372 kilogram toz, 30 kilogram kubar olmak üzere toplam 402 kilogram esrar, mayın/el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere 2 piknik tüpü içerisine tasarlanmış 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Savcılığın talimatı doğrultusunda Hint keneviriyle el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler yerinde imha edildi. Olayla ilgili olarak 6 firari şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Etiketler: Diyarbakır, narkoterör operasyonu, uyuşturucu, patlayıcı
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