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Diyarbakır'da traktör devrildi: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde geziye çıkan gençlerin bindikleri traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

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Diyarbakırda traktör devrildi: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde geziye çıkan gençlerin bindikleri traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağıkonak Mahallesi'nden geziye giden gençlerin bindiği ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 21 TE 664 plakalı traktör, Karaçay mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan Sadık (14) ve Veysi (28) Altan ile Mehmet Salih Kalaylı (15) ve Azad Balık (16), 112 Acil Sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Sadık ve Veysi Altan ile Azad Balık, Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Etiketler: Diyarbakır, traktör kazası
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