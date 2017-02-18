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Diyarbakır'da trafik kazası: 13 yaralı

Diyarbakır Mardin karayolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 13 kişi yaralandı.

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Diyarbakırda trafik kazası: 13 yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır, 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 47 M 6070 plakalı minibüs ile karşı şeritten gelen 34 KG 3593 plakalı otomobil, Diyarbakır Mardin karayolu 45. kilometresinde çarpıştı.

Kazada yaralanan Hasibe Akkurt, Mehmet Veysi Doğan, Havin Buse Akkurt, Şeyhmus Doğan, Cuma Doğan, Mehmet Atlı, Hamdin Baran ve Murat Çiftçi ile isimleri öğrenilemeyen 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Diyarbakır, Mardin ve Çınar'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Mardin Diyarbakır karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü yapıldı. AA

Etiketler: Diyarbakır Mardin karayolu, trafik Kazası
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