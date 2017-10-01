Diyarbakır'da 'Teröre lanet şehide saygı' yürüyüşü

Terör örgütü PKK ve hain saldırıları Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yürüyüşle protesto edildi.

İlçedeki sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirilen "Teröre lanet şehide saygı" yürüyüşü, Karaz Camisi önünde başladı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, sık sık attıkları"Şehitler ölmez, vatan bölünmez"ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla terör örgütü PKK'yı ve kanlı saldırıları kınandı.

Kocaköy Devlet Hastanesi önünde sona eren yürüyüşte grup adına açıklama yapan İmam Hatipliler Derneği Kocaköy Şube Başkanı Bekir Akdemir, yürüyüşü Boyunlu Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Hatip Çağlar anısına düzenlediklerini söyledi.

"Bayrağımızın inmemesi hepimizin ortak gayesidir"

Terörün her türlüsüne karşı olduklarını aktaran Akdemir, şöyle konuştu:

"Hiçbir örgüt, cemaat ve gruba aklımızı kiraya vermeden diyoruz ki bu memlekette yaşayan Türk, Kürt, Zaza, Laz, Çerkez, Arap hepimiz kardeşiz ve hepimiz eşit haklara sahip vatandaşlarız. Aynı dine mensubuz ve aynı kıbleye yöneliyoruz. Minarelerimizde ezanın susmaması, kutsal vatanımızın bölünmemesi, bağımsızlığımızın simgesi bayrağımızın inmemesi hepimizin ortak gayesidir."

Ortak gayenin huzur ve refah içerisinde, kardeşçe yaşamak olduğunu ifade eden Akdemir, "Genelecek nesillerimize bizi hayırla yad edecekleri bir ülke ve toplum bırakmak istiyoruz. Kim bu memlekette fitne ve fesada zemin hazırlarsa, şahsi ve siyasi hırslarına bu kardeşliğimizi feda etmeye çalışırsa, buna şiddetle karşı çıkıp ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından grup, şehitler için dua okuduktan sonra dağıldı.