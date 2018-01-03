Diyarbakır'da teröre finans desteği sağlayanlara ağır darbe

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyonlarla terör örgütünün finans kaynakları ile ilgili sabit deliller tespit edilerek, operasyonda PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca, 'terörizmin finansmanı' bağlamında, insan gücü, silah, mühimmat, erzak, yaşam ve giyim malzemelerinin temini ile terörist eylemlerinin gerçekleştirilebilmesi maksadıyla, bazı şahıs ve şirketlerden 9 milyon 124.000 TL, 474 bin 900 Dolar ve 50 bin Euro para alınması ya da anılan şahıs ve şirketlerce BTÖ mensuplarına yardımda bulunulmasıyla ilgili elde edilen delillere istinaden, 53 şahıs ve şirket şüphelisinden 13 kişi tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 40 şahıs serbest bırakıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada terör ve terörün finans kaynağına yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "28 Kasım-01 Aralık 2017 tarihleri arasında Kulp ilçesi Demirli köyü Keçiveren mezrası Ricit Deresinde icra edilen Bayrak-69 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerleri ile sığınak ve barınaklarda tespit edilmeyi müteakip el konulan örgütsel dokümanlar ve dijital verilerin yasal mevzuata uygun olarak incelenmesi neticesinde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, davet edilerek çağırılan 53 şahıs ve şirket şüphelisinden 13 kişi tutuklanmış, 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 40 şahıs serbest bırakılmıştır" denildi.

Zırhlı araçları tamir eden şirketlerin yetkilisi tutuklandı

Açıklamada Jandarma ile MİT Bölge Başkanlığı tarafından müşterek düzenlenen bir operasyonda öldürülen 3 teröristin üzerinden çıkan örgütsel dokümanların incelendiği ve güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı şirket yetkilisi bir şahıs tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Öte yandan, Diyarbakır MİT Bölge Başkanlığı ile müşterek olarak yürütülen istihbari çalışmalar ve 28 Kasım - 01 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen, Bayrak-69 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerinden elde edilen örgütsel dokümanların incelenmesi neticesinde, BTÖ mensuplarına maddi yardımda bulunduğu yönünde suç delili elde edilen ve aynı zamanda Diyarbakır ilindeki güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların da bakım ve onarımlarının yapıldığı birden fazla ticari şirket yetkili bayisi konumundaki şüpheli bir şahıs 'Terörizmin Finansmanı Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek' atılı suçlamasıyla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sevk edilmiş olduğu Diyarbakır 1’inci Sulh Ceza Hakimliğince 11 Aralık 2017 tarihinde tutuklanmıştır.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"BTÖ mensuplarının uyuşturucu madde ticareti, yerel yönetimlerden aktarılan kaynaklar ve bir kısım iş adamı ve şirketlerden sağlamış olduğu gelirlerin engellenmesi maksadıyla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar esnasında, suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığına ilişkin elde edilen delillere istinaden, maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla CMK’nın 133’üncü maddesi uyarınca, bazı iş adamlarının mal varlıkları ile şirket yönetimlerine denetim kayyumu atanması sonrasında, “Terörizmin Finansmanı’nın Önlenmesi” konusunda etkili ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadele, terörizmin finansmanı ve PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Kaynak: İHA