Diyarbakır'da terör ve kaçakçılıkla mücadele

Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen operasyonlarda, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, 25 ton 965 kilogram esrar ile 50 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK ile diğer yasa dışı yapılara karşı verilen mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Nisan ayında terör örgütü PKK ve bölgedeki yasa dışı oluşumların faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla 676 operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, operasyonlarda 50 uzun namlulu silah, 19 av tüfeği, 59 tabanca, 9 roketatar, lav silahı, 5 bin 752 fişek, 218 şarjör, 23 roketatar mühimmatı, 21 el bombası, 36 el yapımı patlayıcı, 16 torpil/maytap/fünye, 870 kilogram amonyum nitrat, 3 dürbün, 656 dijital malzeme, 4 sürücü belgesi, 184 sahte döviz, 23 kredi kartı, 36 cep telefonu, 19 cep telefonu bataryası, 11 nüfus cüzdanı ile 534 örgütsel doküman ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu, PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 497 şüpheliden 69'unun tutuklandığı, 428'inin serbest bırakıldığı kaydedildi.

25 ton 965 kilogram esrar bulundu

Kaçakçılık, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele operasyonları ile yol kontrollerinde 25 ton 965 kilogram esrar esrar, 19 bin 357 ise uyuşturucu hap, 301 bin 995 paket kaçak sigara, 14 bin 584 litre kaçak akaryakıt bulunduğu belirtilen açıklamada, yakalanan 407 şüpheliden, 61'inin tutuklandığı, 320'sinin serbest bırakıldığı, 26 şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Yol kontrollerinde 470 bin 737 şahsa genel bilgi taraması yapılması sonucu çeşitli suçlardan aranan 3 bin 899 kişinin yakalandığı, bu şahıslardan 82'sinin tutuklandığı bildirilen açıklamada, kontrol edilen 513 bin 740 araçtan bin 105 araca işlem yapıldığı, 67'sinin trafikten men edildiği aktarıldı.

Açıklamada, çalıntı 7 araç ve 5 motosiklet ile çok sayıda çeşitli malzemenin ele geçirildiği bir aylık süreçte, 9 plaka tanıma sistemi noktasında tespit edilerek incelenen 667 araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı kaydedildi.