  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Diyarbakır'ın Kulp, Silvan, Hazro ve Lice ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

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Diyarbakırda terör örgütü PKKya yönelik operasyon

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kulp, Silvan, Hazro ve Lice ilçesi sınırlarındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

Diyarbakır'da 176 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Operasyon düzenlenen bölgede halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 71 kırsal mahalle ve bağlı 106 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, PKK, Diyarbakır
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