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Buradasınız : » » Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya darbe 8 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya darbe 8 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 sığınak imha edildi. Terör örgütünü finans kaynaklarına darbe vuruldu.

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Diyarbakırda terör örgütü PKKya darbe 8 sığınak imha edildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde 24 Nisan'da jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve PÖH timleriyle başlayan "Bayrak-83 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Alsancak-2" müşterek operasyonunu tamamlandı.

Operasyonda terör örgütü mensuplarının kullandığı 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Yapılan arama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühümmat ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bin 62 kişi, 315 aracın sorgulaması yapıldı

Güvenlik güçleri operasyon kapsamında yol kontrol ve adli arama faaliyetlerinde bulundu. Bin 62 kişi, 315 aracın sorgulaması yapıldı. Operasyon bölgesinde 12 konutta arama gerçekleştirildi, 9 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

5 bin kök hint keneviri ve 209 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

​​Narkoterörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise 106 kilo 85 gram esrar, 4 bin metrekarelik alan içerisindeki 5 bin 974 kök Hint keneviri ve 103 kilo 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sığınak, PKK, operasyon, Diyarbakır
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