Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yalımlı Köyü Keşkuvari mezrası, Akçabudak Köyü Hevsel, Kilimli, Mahmutlu, Dergan ve Dokuzkat mezraları, Bayırlı Köyü Sağlık ve Seyrek mezraları ile Yünlüce Köyü Konuklu mezrası sınırları ve Horazivan Dağı bölgesinde 14 Ocak'ta başlayan "Şehit Uzman Jandarma Osman Öz-2 Operasyonu"nu tamamlandı.

Operasyonda Akçabudak, Yünlüce ve Bayırlı köylerinde 18 sığınak ile 5 ayrı avcı boy çukuru ortaya çıkarılırken, PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağara belirlendi.

Sığınaklar ile operasyonda tespit edilen 3'ü basma düzenekli amonyum nitrat, şeker ve alüminyum tozu karışımıyla hazırlanmış 6 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.





Sığınak, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü bidonlarda RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, M-16 piyade tüfeği fişeği, 4 av tüfeği fişeği, terörist kıyafeti, 6 patlayıcı düzeneği, 12 kilogramlık 9 tüp, 3 küçük tüp, 40 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu karışımı patlayıcı, birer litre Sulfuric, Nitric ve Hydrochloric asit, 32 pil bloğu, 317 metre elektrik kablosu, 486 konserve kumanya, 85 kilogram şeker, 50 kilogram un, 30 kilogram şehriye, 18 kilogram pirinç, 15 kilogram bulgur, 10 kilogram makarna, 2 sırt çantası, hücum yeleği, 31 çift ayakkabı ve çok miktarda giyim, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.





Silvan'da karayoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Öte yandan, Salı günü Silvan'a bağlı Kazandağı Köyü Taraklı mezrası ile Demirkuyu Köyü arasındaki karayoluna, 12 kilogramlık 2 tüp içerisine 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımıyla tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği yerinde imha edildi.

Kaynak: AA