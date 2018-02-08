Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına operasyon

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 ilçede 4 Şubat'ta başlatılan "Bayrak-76 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Serdar Denizer-2 Operasyonu"nun dün saat 23.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Operasyon kapsamında PKK'lı teröristlerce kullanılan biri Hazro ilçesinin Çitlibahçe köyü, biri Lice ilçesinin Dolunay köyü, biri de Hani ilçesinin Çağıl köyü sınırları içerisinde olmak üzere 3 sığınak ile Hani ilçesi Mazılı köyü sınırları içerisinde de doğal mağara tespit edilerek tahrip edildiği belirtildi.

Sığınak, doğal mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü bidonlar içerisinde tabanca, tabanca bakım spreyi, 3 bin metre uzunluğunda sarılı bakır kablo, bin 120 metre elektrik kablosu, flash bellek, el feneri, 48 büyük pil, 40 kalem pil, 2 pil bloku, 8 büyük tüp, 8 küçük tüp, ocak, 2 tüp başlığı, 8 izole bant, şemsiye, 50 inşaat çivisi, 20 metre çamaşır ipi ve çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yol kontrolleri ile adli aramalarda bin 439 kişi ve 422 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) ile kimlik bilgilerinin sorgulandığı ifade edilerken, operasyon bölgesindeki 35 konut ve eklentisinde yapılan aramada 19 şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldı. Yakalanan bir şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"644 bin kişinin uyuşturucudan zehirlenmesine engel olundu"

Narko-terörle mücadele kapsamında söz konusu 4 ilçede yapılan aramalarda 2 ton 362 kilo 900 gram toz ve 640 kilo 5 gram kubar olmak üzere toplam 3 ton 2 kilo 905 gram esrar ele geçirildiği, savcılığının talimatıyla ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alındı.

Ele geçirilen esrarın günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında bir günde 644 bin 62 kişinin uyuşturucudan zehirlenmesine engel olunduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA