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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına darbe

Diyarbakır'daki narkoterör operasyonunda, 1 ton esrar ile 508 bin kök kenevir ele geçirildi.

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Diyarbakırda terör örgütü PKKnın finans kaynaklarına darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Lice, Hazro ve Kocaköy kırsalında "Bayrak-85 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Çito" operasyonu yaptı.

Teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 2 sığınak ve 1 mağara kullanılamaz hale getirildi, 50 kilogram amonyum nitrat imha edildi.

Ekipler 26 ayrı noktada, 1 ton 261 kilogram esrar ve 508 bin 737 kök kenevir ele geçirdi.

Ekiplerin yaptığı tespitlerle ele geçirilen uyuşturucuyla, bir günde 2 milyon 829 bin kişinin uyuşturucudan zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi. 

Operasyonda ayrıca 2 sığınak ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: uyuşturucu, PKK, operasyon, narkoterör, lice, kocaköy, hazro, Diyarbakır, Bayrak-85 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Çito
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