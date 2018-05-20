Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Lice, Hazro ve Kocaköy kırsalında "Bayrak-85 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Çito" operasyonu yaptı.

Teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 2 sığınak ve 1 mağara kullanılamaz hale getirildi, 50 kilogram amonyum nitrat imha edildi.

Ekipler 26 ayrı noktada, 1 ton 261 kilogram esrar ve 508 bin 737 kök kenevir ele geçirdi.

Ekiplerin yaptığı tespitlerle ele geçirilen uyuşturucuyla, bir günde 2 milyon 829 bin kişinin uyuşturucudan zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi.

Operasyonda ayrıca 2 sığınak ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.

Kaynak: İHA