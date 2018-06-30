Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK operasyonunda, 4 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 şarjör, tabanca susturucusu, tabanca dipçiği ile 36 kilogram esrar ve 429 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kocaköy, Hani, Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularıyla gerçekleştirilen Bayrak-88 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam Operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, Lice ilçesinin Çavundur köyünde 4 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 şarjör, tabanca susturucusu, tabanca dipçiği, 70 fişek ele geçirildi.

Ayrıca dizüstü bilgisayar, taşınabilir hard disk, 9 USB bellek ve CD bulundu. 5 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Operasyonda terör örgütünün finans kaynaklarına da darbe vuruldu, 429 bin 100 kök kenevir bitkisi ile 36 kilo 15 gram esrar ele geçirildi. 11 konutta arama yapıldı, 218 şahıs ve 5 aracın sorgulamaları gerçekleştirildi. 6 şüpheliye de yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA