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Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'da Sur Belediyesi Makine İkmal ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine saldırı düzenlediği iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

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Diyarbakırda terör operasyonu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Kasım'da Mardinkapı Asri Mezarlığı karşısındaki Sur Belediyesi Makine İkmal ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine yapılan saldırının faillerini bulmak için çalışma başlattı.

Olay yeri incelemesinde şantiyede bulunan çöp kamyonuna molotofkokteyli atıldığı, dinlenme salonuna ise 6 merminin isabet ettiği tespit edildi.

Çalışmalarda terör örgütü yandaşları Z.A, S.M, J.G. ve M.G'nin saldırının failleri olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramada 5 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

AA

Etiketler: Diyarbakır'da terör operasyonu
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