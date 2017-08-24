  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Diyarbakır'da terör operasyonu

Ergani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Diyarbakırda terör operasyonu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ergani ilçesi kırsalında faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınaklarının imha edilmesi amacıyla 22 Ağustos'ta başlatılan operasyon dün başarıyla tamamlandı.

İlçeye bağlı Dallıdağı ve Yukarısabırlı köyleri sınırları içerisinde yapılan arazi aramalarında, M-16 piyade tüfeği, 7 şarjör, hücum yeleği, fotoğraf makinesi, el telsizi, 250 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, el bombası, 2 antipersonel roketatar mühimmatı, 9 roketatar sevk fişeği, 2 boru anahtarı, multi metre cihazı ve çok miktarda yaşam malzemesine el konuldu.

Etiketler: Diyarbakır, PKK, Ergani, terör operasyonu
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