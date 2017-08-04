  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde tespit edilen 2 el yapımı patlayıcı düzeneğinin imha edildiği bildirildi.

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Diyarbakırda terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, her türlü terör saldırılarının engellenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına devam edildiği belirtildi.

Bu çalışmalar kapsamında önceki gün Dicle ilçesine bağlı Yokuşlu köyü kırsalında düzenlenen özel birlik operasyonunda iki farklı noktada uzaktan kumandalı tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildiği, 36 tabanca fişeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 30 metre kablo, 2 elektronik devre kartı ve dürbün ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, savcılığının talimatıyla delil olabilecek bulguların muhafaza altına alındığı, el yapımı patlayıcı düzeneklerinin kontrollü şekilde yerinde imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele çalışmalarının artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

Etiketler: Diyarbakır, terör operasyonu
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