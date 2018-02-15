Diyarbakır'da terör operasyonu: 2 sığınak ve 11 mağara imha edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçesi sınırları içerisinde 12 Şubat'ta başlatılan, "Bayrak-77 Şehit Jandarma Hüseyin Gümüş-2 Operasyonu"nun, saat 07.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, biri iki bölüm ve 3 odalı yaklaşık 60 metrekare olan iki yer altı sığınağı ile 11 doğal mağaranın kullanılamaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, yapılan arama çalışmalarında el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzemeler ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Silvan ilçesi Kazandağı köyü Kalemli mezrası sınırları içerisinde 20 tüp, 30 pil bloğu, 100 kalem pil, 5 tabanca temizleme yağı, top halinde elektrik kablosu, 10 battaniye, uyku tulumu, 80 örgütsel kitap, 400 kilogram un, 91 muhtelif konserve, 60 kilogram kuru fasulye, 50 kilogram pirinç, 45 kilogram zeytin, 25 kilogram bulgur, 29 kilogram salça, 10 kilogram turşu, 20 kilogram ayçiçek yağı ile benzeri malzemeler bulundu."

Sığınaklarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan tüp, pil bloğu ve diğer malzemelerin Patlayıcı Madde İmha (PAMİ) Timi tarafından yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, yol kontrol ve adli aramalarda, bin 504 kişi ve 532 aracın sorgulandığı, 132 konut ve eklentisinde adli arama yapıldığı, 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA