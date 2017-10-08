  • 08 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.619
    EURO 4.245
  • BIST 104137.48
    ALTIN 148.332
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Diyarbakır'da terör operasyonu: 2 şehit

Diyarbakır'da terör operasyonu: 2 şehit

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, bir korucu yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diyarbakırda terör operasyonu: 2 şehit

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, bir korucu yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, teröristle mücadele kapsamında Silvan'ın Dağcılar Köyü mülki sınırları yakınlarında, jandarma komando timleri ile birlikte operasyon icra eden güvenlik korucusu İhsan Gür’ün, teröristlerce döşenen mayın ya da el yapımı patlayıcıya temas ettiği belirtildi.

Patlama sonucu Onbaşılar köyü nüfusuna kayıtlı güvenlik korucuları İhsan Gür ile Cevat Bilgiç'in olay yerinde şehit olduğu, güvenlik korucusu Murat Bartev'in ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, şehit olan kahraman güvenlik korucularına Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralı güvenlik korucusuna ise acil şifalar dilendiği kaydedildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Etiketler: terör operasyonu, PKK, Diyarbakır
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER