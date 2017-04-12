Diyarbakır'da son 11 günde 22 ayrı uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da son 11 günde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 658 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik 29 Mart-9 Nisan tarihleri arasında 22 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ton 602 kilogram 229 gram kubar esrar, 56 kilogram toz esrar, 17 gram kokain, 742 gram metamfetamin, 240 uyuşturucu hap, 2 tabanca ele geçirilirken, yakalanan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.