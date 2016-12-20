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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı sona erdi

Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı 7 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

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Diyarbakırda sokağa çıkma yasağı sona erdi

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı 7 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice'nin Güçlü ve Gökçe, Hani'nin Kırım, Gömeç ve Yayvan, Kocaköy'ün Yazıköy ve Şaklat köylerinde, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri yakalanmak ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, örgüt üyelerince kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanları ile uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon bölgelerinde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 18 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 09.00'dan itibaren kaldırıldığı bildirildi.

Etiketler: Diyarbakır sokağa çıkma yasağı, lice, hani, kocaköy, sokağa çıkma yasağı
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