  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Diyarbakır'da sivil kıyafetle trafik denetimi

Diyarbakır'da sivil kıyafetle trafik denetimi

Sivil kıyafetlerle toplu taşıma araçlarına binen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu ulaşım araçlarında denetim yapıyor.

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Diyarbakırda sivil kıyafetle trafik denetimi

Diyarbakır'da sivil kıyafetlerle toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen trafik polisleri, toplu taşıma araçlarında denetim yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri tarafından denetim yapılması yönündeki talimatının ardından denetimlere başladı.

Sivil kıyafetlerle halk otobüsü, dolmuş ve minibüslere yolcu gibi binen polisler, toplu taşıma araçlarının denetlenmesi ve kural ihlallerinin azaltılması amacıyla önceden belirlenen güzergahlar boyunca bu araçlarda yolculuk yapıyor. Sivil trafik polisleri, kural ihlali yapan sürücülere kendilerini tanıtıp resmi ekiplerin bulunduğu bölgede aracı durdurarak sürücü ve yolcuları bilgilendirip cezai işlem uyguluyor.

Merkez Kayapınar ilçesinden Dağkapı güzergahına yolcu taşıyan özel halk otobüsünde denetim yapan sivil trafik polisinin, sürücünün kural ihlali yaptığını bildirmesi üzerine otobüs, uygulama noktasında durduruldu.

Sürücünün geçme kurallarını ihlal ettiğinin ve emniyet kemerini takmadığının tespit edilmesi üzerine 301 lira ceza kesildi.

Uygulama yapan sivil trafik polislerine eşlik eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Güneş, durdurulan özel halk otobüsüne binerek, yapılan denetimlerin amacının trafik kurallarıyla ilgili toplumsal bilinç ve farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Resmi ve ticari toplu taşıma araçlarında sivil personel aracılığıyla gerçekleştirilen denetimlerle sürücülerin kural ihlali yapıp yapmadıklarının, yolculara karşı tutum ve davranışlarının denetlendiğini kaydeden Güneş, denetimlerin amacının yolcuların güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Etiketler: trafikte sivil denetim, Diyarbakır
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