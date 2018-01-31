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Buradasınız : » » Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 3 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Diyarbakırda silahlı kavga: 4 ölü, 7 yaralı

Oyalı köyü Amman mezrası ile Dere Mahallesi Ket Küme evleri mevkisinde 3 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Eğil ve Dicle Devlet Hastaneleri ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölenlerin Leyla ve Abdurrazak Bekil ile Cebrail Korkmaz ve Akif Can, yaralıların ise Ömer, Zülküf, Mehmet ve Münevver Can, Mehmet Korkmaz ve Uğur Bekil olduğu tespit edildi.

Yaralı yakınlarının hastanelerin önünde bekleyişi sürüyor.

Jandarma ve güvenlik korucuları tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Söz konusu bölgede giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

Bu arada Eğil Kaymakamı Kürşad Atak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerince başlatılan çalışma devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Silahlı Kavga, Diyarbakır
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