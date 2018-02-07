  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Diyarbakır'da silahı kazara ateş alan korucu şehit oldu

Diyarbakır'da silahı kazara ateş alan korucu şehit oldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silahı kazara ateş alan güvenlik korucusu şehit düştü.

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Diyarbakırda silahı kazara ateş alan korucu şehit oldu

Diyarbakır Valiliği'nde yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Bayrak-76 Operasyonu"nda Yalaza köyü mevkisinde görevli güvenlik korucusu Ömer Tumaç'ın saat 04.20 sıralarında silahının kazara ateş alması sonucu kalçasından yaralandığı belirtildi.

Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine helikopterle sevk edilen Tumaç'ın müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terör ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, koruyucu, Diyarbakır
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