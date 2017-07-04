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Diyarbakır'da sıcak hava izni

Sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler yarın idari izinli sayılacak.

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Diyarbakırda sıcak hava izni

Diyarbakır'da sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler yarın idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan son raporlara göre, yarın hava sıcaklığının yükselmeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan, raporla tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanların yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi. AA

Etiketler: Diyarbakır, sıcak hava, izin, sıcak hava izni
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