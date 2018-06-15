Diyarbakır'da saldırı hazırlığında 5 terörist yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada gitar ve saz kutularına gizlenmiş roketatar başlığı, roket sevk barutu, 2 uzun namlulu kaleşnikof marka silah, bir suikast eylemlerinde kullanılan susturucu takılmış tabanca, üç adet kar maskesi ve muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişinin Ramazan Bayramı'nda başta AK Parti yöneticileri olmak üzere bazı siyasi parti yetkilileri ve bürokratlara yönelik saldırı hazırlığında oldukları ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme planı yaptıkları belirlendi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Kaynak: AA