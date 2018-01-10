Diyarbakır'da sahte engelli raporu alarak araba alım satımı yapan çeteye operasyon

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulmak için sahte engelli raporuyla motorlu araç satın alarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın devamında Ergani ilçesinde oturan 470 engelli rapor sahibi şahıslardan ÖTV'den muaf tutulmak suretiyle motorlu araç satın alan kişilerin durumlarının ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak araştırıldığı kaydedilen açıklamada, araştırmada 4 ayrı sahte engelli raporuyla devletin zarara uğratıldığının tespit edildiği ifade edildi.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla sahte engelli raporu alarak haksız kazanç sağlayan ve devleti zarara uğratan 9 şüpheli hakkında 9 Ocak'ta 5271 sayılı CMK'nın 90 ve 91. maddeleri kapsamında işlem başlatıldığı aktarıldı.



ÖTV'den muaf tutularak satın alınan 4 araca da el konulduğu belirtildi.



Kaynak: AA