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Diyarbakır'da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde, polis yol uygulama noktasına el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda can kaybı yada yaralanan olmadı.

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Diyarbakırda polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde Şanlıurfa Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı yakınlarındaki polis uygulama noktasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Polis uygulama noktasına atılan ve bardak içerisine tuzaklanmış patlayıcının etkili bir şekilde patlamadığı öğrenildi.

Patlama sonrası kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatılırken, terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri patlama bölgesinde inceleme yaptı. 

Kaynak: DHA

Etiketler: polis noktası, diyarbakır saldırı, Diyarbakır, ak parti il başkanlığı
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