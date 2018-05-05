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Buradasınız : » » Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynaklarına darbe

Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynaklarına darbe

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait bir sığınak imha edildi. Piyasa değeri 31 milyon lira olan 53 kilogram esrar ve 101 bin kök hint keneviri ele geçirildi.

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Diyarbakırda PKKnın finans kaynaklarına darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice, Hani, Kulp, Kocaköy, Hazro ve Silvan ilçelerinde, 2 Mayıs'ta Jandarma Komando Timleri, Güvenlik Korucuları ve PÖH Timlerinin ortak düzenlediği "Bayrak-84 Şehit Güvenlik Korucusu Malik Yıldız müşterek operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, teröristlere ait 1 sığınak kullanılamaz hale getirildi, 3 av tüfeği, el telsizi, 4'lü pil bloğu, el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 uyku tulumu, 2 sırt çantası, 1 çift ayakkabı, erkek kol saati, 25 kilogram un ve 1 litre sıvı yağ bulundu.

Operasyon kapsamında Eğil'in Meşeler köyünde şüpheli bir kişinin evinin bahçesinde yapılan aramada bin 308 fişek, narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise 52 kilogram 95 gram esrar ve 101 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.

11 yol kontrol ve arama noktasında jandarma ile emniyet ekipleri, bin 28 şahıs ve 527 aracının sorgulamasını yaptı. 24 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildi. Yakalanan 23 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, PKK, operasyon, Bayrak-84 Şehit Güvenlik Korucusu Malik Yıldız ope, jandarma, polis
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