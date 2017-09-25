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Buradasınız : » » Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına darbe

Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına darbe

Lice ilçesinde terör örgütü PKK'nın finans kaynağına yönelik düzenlenen operasyonda 1 ton 355 kilogram esrar ele geçirildi.

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Diyarbakırda PKKnın finans kaynağına darbe

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda, 1 ton 355 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice kırsalında terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucuya yönelik "Bayrak-60 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek-2 Operasyonu"nun tamamlanmasının ardından istihbari çalışmalar doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda Kabakaya köyü mülki sınırlarında tarlada gömülü 30 bidon içinde 1 ton 171 kilo 75 gram toz, 184 kilogramı da kubar olmak üzere 1 ton 355 kilo 75 gram esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, uyuşturucunun cumhuriyet savcılığının talimatıyla muhafaza altına alındığı ifade edildi.

Adli soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi amacıyla terörle ve narkoterörizmle mücadeleye yönelik operasyonların artan azim ve kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Etiketler: Diyarbakır, lice, uyuşturucu, operasyon
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