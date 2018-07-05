Diyarbakır'da PKK'lı teröristler baba ve oğlunu katletti

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Silvan'ın Cami Mahallesi'nde yaşayan ve geçimlerini sağlamak amacıyla Lice Yalımlı Köyü Leyhosor mezrasında hayvancılık faaliyetinde bulunan baba ve oğlunun Üçyol mevkisinde saat 13.00'te cesetleri bulundu.

Maktulün üzerinden çıkan nota istinaden baba ve oğlunun terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından ateşli silahla öldürüldükleri yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtilen açıklamada, Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla otopsi ve soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA