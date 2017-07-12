  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.584
    EURO 4.112
  • BIST 103830.39
    ALTIN 141.085
Buradasınız : » » Diyarbakır'da PKK'lı 3 terörist yakalandı

Diyarbakır'da PKK'lı 3 terörist yakalandı

Bağlar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan teröristlerin dağ kadrosundan geldiği ve saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diyarbakırda PKKlı 3 terörist yakalandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan geldiği ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Bağlar ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK'lı 3 terörist yakalandı. Teröristlerin dağ kadrosundan geldiği ve saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Evde önceki gün yapılan aramada, 2 tabanca, bu silaha ait şarjör, fişek, dizüstü bilgisayar, hafıza kartı, örgütsel doküman ele geçirildi.

Söz konusu evde, havalandırma boşluğuna malzeme atıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekiplerince dün yapılan aramada ise 2 keskin nişancı tüfeği ile bu silaha ait 6'sı çelik uçlu 24 fişek, 3 uzun namlulu silah, 5 el bombası, bu silahlara ait şarjör, 38 el yapımı patlayıcı dış kalıbı, bir dışı çivi ile desteklenmiş halde diğeri dışı kırık ve jelatin sarılı 2 bardak ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası bulundu.

Etiketler: Diyarbakır, 3 terörist
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER