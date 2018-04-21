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Buradasınız : » » Diyarbakır'da özel hastaneyi su bastı

Diyarbakır'da özel hastaneyi su bastı

Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak sonucu su basan özel hastanedeki hastalar başka hastanelere naklediliyor.

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Diyarbakırda özel hastaneyi su bastı

Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan yağış şiddetini arttırarak devam etti.

Birden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakalarken, cadde ve sokaklar adeta sular altında kaldı.

Uzun süre şiddetini arttırarak devam eden yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu hattının yetersiz kalması caddelerde suyun birikmesine neden oldu. 

Sağanak nedeniyle, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Seyrantepe mevkisinde bulunan özel hastanenin bazı servislerin bulunduğu bodrum katına da su doldu.

Elektriklerin de kesilmesi sonucu özellikle yeni doğan servisinde bulunan bebeklerin başka hastanelere nakledilmesi çalışması başlatıldı.

Hastaneye sevk edilen çok sayıda 112 acil servis ekiplerince alınan hastalar, başka hastanelere sevk edildi.

Su baskınından dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri acil serviste biriken suyu çekti.

Çevre hastanelere nakledilen hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.  

Kaynak: AA, İHA

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