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Diyarbakır'da onbinler dev Türk bayrağıyla yürüdü

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

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Diyarbakırda onbinler dev Türk bayrağıyla yürüdü

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Merkez Kayapınar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Medya Kavşağı'ndan başlayan "Milli Birlik Yürüyüşü", 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar sürdü.

Yürüyüşte, sık sık tekbir getiren vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aleyhine slogan attı.

Bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından Türk bayraklarını sallayarak destek verdiği yürüyüşte, bazı vatandaşlar metrelerce uzunlukta Türk bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinletildiği yürüyüşe, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etiketler: milli birlik yürüyüşü, fetö, Diyarbakır, darbe girişimi, 15 temmuz
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